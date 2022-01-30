купить дом в киевской области - холланд парк, вышгород
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Коттеджный  городок под  Киевом Holland  Park

таунхаусы / коттеджи / дуплексы / квадрохаусы
7
км
от Киева
от
750
$ за м²
до
195
м²
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дом от Холланд Парк в киевской области - это экологично
Экологичность
Каждый дом в «Holland Park» построен из качественных высокоэкологичных материалов.
Современный дизайн
все дома Халланд Парка выполнены в современном дизайне
Безопасность
в коттеджном городке Холланд Парк безопасно
Озеленение
коттеджные городки под киевом - это чистый воздух
Личная парковка
каждый домик в КГ Холанд Парк имеет собственную парковку
коттеджный городок Халланд Парк под киевом - это чистая вода в каждом доме
Артезианские источники
В дом не нужно ставить фильтры для воды. В каждом доме есть чистая вода, которая поступает со скважины 220 м.
Сеть
инте
рнет
Спорт
площ
адка
Удобная оплата
Удобная оплата
Вы можете купить дом в «Holland Park», оплатив 100% стоимость дома или приобрести его в рассрочку.
Облагороженная территория
в Холланд парке облагороженная территория
Детские площадки
в КГ под киевом есть детские площадки
Начальная школа
КГ киевская область школа
Газ +
водо
сток
Конная школа
Holland Park
Кафе-
Мага
зин
Холланд Парк
Контроль качества
Этот контроль начинается с момента создания проекта дома и заканчивается на этапе сдачи объекта в эксплуатацию.
Озера и лес
lake

“На украинском рынке загородной недвижимости есть немало хороших компаний-застройщиков, но лишь единицы могут предложить своим клиентам действительно качественный продукт в разумном соотношении цена-качество. И компания «Холланд Парк» именно из этого числа.”

Коттеджные городки под Киевом цены

У каждой компании есть своя стратегия покорения рынка, привлечения инвесторов и клиентов. Кто-то делает ставку на масштабную рекламную кампанию своего продукта, стараясь компенсировать этим несовершенное качество, кто-то наоборот – всё внимание уделяет качеству производимого продукта и лишь малую часть его промоушену. Компания «Холланд Парк» придерживается золотой середины, но высокое качество – всегда во главе угла.
Мы предлагаем большой выбор загородной недвижимости в Киевской области.
Наши коттеджные дома расположены неподалеку от Киева в живописных уголках: Новые Петровцы, Лебедевка, Межречье, Хотяновка.

Купить дом, недвижимость в Киевской области: преимущества

Приобретая недвижимость напрямую в компании «Холланд Парк» в Киевской области цены - без посредников, вы получаете качественное жилье по разумной цене. Наши дома способны удовлетворить требования самых взыскательных покупателей. Ведь дом для человека — это не просто жилое пространство, которое измеряется количеством квадратных метров, это обитель, наполненная душой и смыслом.
Что касается преимуществ, то одним из неоспоримых достоинств коттеджного городка является тщательно спланированная и отлично благоустроенная территория, удобное расположение и транспортное сообщение. Люди устали жить в однообразных, серых постройках, которые трудно назвать жильем. Таунхаусы можно с уверенностью назвать главным претендентом на звание идеального места для жизни, где хочется творить, растить детей, жить, дыша полной грудью, наслаждаясь каждой минутой неспешной прогулки среди прекрасной природы.

Недвижимость – купить дом в коттеджном городке

Судя по количеству запросов в поисковой системе «куплю дом в киевской области, коттеджи под Киевом купить», все больше людей желает обустроить свое жилье за пределами шумного города. Таунхаусы представляют собой единый архитектурный ансамбль, сдержанный, лаконичный стиль в оформлении домов. Можете не сомневаться, что даже через десятки лет он останется все так же актуален и востребован.
Купить дом в коттеджном городке Киев — отличная альтернатива тесным квартирам в многоквартирных типовых домах, это однозначно разумная инвестиция в недвижимость и ваше будущее. На сайте компании можно записаться на просмотр понравившегося Вам объекта и убедиться, что продажа недвижимости - коттеджный поселок Киевская область – это мечта, доступная каждому.

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